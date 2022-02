Jorginho alerta jogadores do Chelsea para final do Mundial: ‘Palmeiras vai para o tudo ou nada’

Meio campista ressalta que o título do torneio da Fifa é muito importante para clubes brasileiros

Chelsea/ Divulgação Jorginho afirma que Chelsea precisa se preparar para conter o ímpeto palmeirense na final do Mundial de Clubes



O meio campista do Chelsea, Jorginho, afirmou em entrevista nesta quinta-feira, 10, que o clube londrino precisa estar preparado e focado para a final do Mundial de Clubes da FIFA contra o Palmeiras. Isso porque, segundo o jogador, a competição é “muito importante” para equipes brasileiras. “O Palmeiras vai para o tudo ou nada. Isso [o Mundial] é muito importante para uma equipe no Brasil. É a oportunidade para eles jogarem contra um time da Europa. Para eles, isso é uma grande coisa. Acho que eles querem provar que são melhores que os times europeus. Precisamos estar preparados para isso.”

Brasileiro naturalizado italiano, Jorginho foi campeão da Eurocopa pela Itália em 2020, da Liga dos Campeões na temporada 2020/21 e eleito o melhor jogador da Europa no mesmo período. Com isso, o título mundial é um dos poucos torneios internacionais que faltam o currículo do ítalo-brasileiro. “Significa muito para mim pessoalmente [vencer o Mundial] e tenho certeza que significa muito para o clube, porque nunca conquistamos este troféu e este é o momento certo para trazer este troféu para casa. Precisamos ser humildes porque se você subestimar seus oponentes, você pode ter problemas. Você precisa estar preparado, treinar bem, dormir bem, comer bem, fazer tudo o mais profissionalmente possível para chegar no jogo e poder vencer. É o que queremos fazer, é o que gostamos de fazer. Não gostamos de perder jogos e queremos levar este troféu para casa”.