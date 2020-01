Jornal crava permanência de Cavani no PSG até junho

Divulgação PSG Cavani



Um dos maiores alvos de especulações no futebol europeu nesta janela de transferências de janeiro, o atacante Edinson Cavani continuará no Paris Saint-Germain até junho, quando terminará o seu contrato, segundo informações publicadas nesta quinta-feira pelo jornal francês “L’Équipe”.

Nos últimos dias, a imprensa no Velho Continente noticiou interesse de clubes como Atlético de Madrid, Manchester United, Tottenham e até Inter Miami, franquia de David Beckham no futebol dos Estados Unidos.

Apenas os ‘Colchoneros’ fizeram uma proposta oficial, de 15 milhões de euros, que não agradou ao PSG. Para subir a oferta, o clube espanhol pretendia negociar o meia Thomas Lemar, mas não conseguiu.

O “L’Équipe” afirma que Cavani estava disposto a reduzir a pedida salarial para atuar pelo Atlético e que tentou, sem sucesso, entrar em contato com o presidente do PSG, Nasser al-Khelaifi, para abrir a porta de saída. De acordo com o jornal, o dirigente queria 20 milhões de euros.

O centroavante uruguaio iniciou a temporada lesionado e perdeu espaço desde a chegada do argentino Mauro Icardi. O treinador Thomas Tuchel não descartou escalá-lo no próximo sábado, contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês.

*Com informações da EFE