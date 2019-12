Jornal inglês elege melhores do mundo com Messi em 1º e CR7 em 4º

EFE CR7 e Messi já marcaram história



O jornal inglês ‘The Guardian” divulgou nesta sexta-feira (20) o resultado de uma pesquisa feita com 239 jurados espalhados pelo mundo para definir os 100 melhores jogadores da atualidade. O periódico britânico já havia publicado no início da semana até o 41º, e nesta sexta divulgou os 40 primeiros. Lionel Messi foi o escolhido pelo corpo de jurados como o melhor do mundo.

Virgil van Dijk e Sadio Mané, ambos do Liverpool, completam o pódio entre os melhores do mundo, segundo a eleição do “The Guardian”. Cristiano Ronaldo aparece na 4ª posição, acompanhado de Mohamed Salah, em 5º. O melhor brasileiro no ranking é o goleiro Alisson, do Liverpool. Roberto Firmino aparece em 11º.

Entre os 40 primeiros classificados pelo “The Guardian”, o Brasil ainda contou com outros três nomes. Neymar foi 31º, Fabinho 34º e Ederson 40º.