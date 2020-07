Jovic, do Real Madrid, se isola após amigo testar positivo para Covid-19

Reprodução/Real Madrid Luka Jovic é atacante do Real Madrid



O atacante sérvio Luka Jovic, do Real Madrid, foi isolado em casa, depois de receber um amigo que deu positivo para o novo coronavírus, segundo revelou nesta quarta-feira (8) o tradicional programa esportivo “Jugones”.

De acordo com a atração, comandada pelo polêmico jornalista Josep Pedrerol, o protocolo dos ‘Merengues’ estabelece que amigos e familiares dos jogadores também precisam ser submetidos a exames, desde que mantenham contato com os integrantes do elenco.

Assim, o amigo de Jovic foi testado e deu positivo. O atacante sérvio também foi avaliado e deu negativo para o novo coronavírus, embora isso não tenha evitado o isolamento.

O jogador será examinado novamente nos próximos dias, enquanto recebe acompanhando constante do departamento médico do Real, segundo o programa exibido pela emissora “La Sexta”.

O atacante, que sofreu fratura no pé direito durante o período de confinamento obrigatório na Espanha, voltou aos gramados no último sábado, em partida com o Athletic Bilbao, mas depois de dois dias de folga, não treinou ontem e hoje com os companheiros.

*Com EFE