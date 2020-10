Juíza espanhola arquiva denúncia contra ex-Botafogo acusado de agredir esposa

O jogador, que também chegou a atuar pelo Internacional, atualmente defende o Las Palmas, que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol

Vítor Silva/Botafogo Jonathan Silva se destacou pelo Botafogo em 2019



Uma juíza do tribunal de Violência contra a Mulher de Las Palmas, na Espanha, arquivou a denúncia contra o lateral-esquerdo Jonathan Silva, ex-Botafogo, depois que a esposa dele não quis apresentar queixa de agressão contra o marido. O jogador que defende atualmente o Las Palmas, que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol, chegou a ser detido por agentes da Polícia Nacional na última terça-feira, no hotel em que vive com a mulher.

No texto do arquivamento, no entanto, a juíza María Auxiliadora Díaz, afirma que considera “totalmente crível a declaração da parte lesada feita na delegacia da polícia”. A magistrada, contudo, destaca que nem a suposta vítima nem o Ministério Público apresentaram queixa formal contra Jonathan. Assim, o arquivamento acontece porque a lei não permite o andamento de um processo penal sem que seja feita uma acusação. Com passagens pelo Nova Iguaçu e pelo Internacional, Jonathan se destacou no Botafogo no ano passado e, ainda em agosto de 2019, foi negociado com o Almería. Em 21 de setembro, foi anunciado como reforço do Las Palmas, que o contratou por empréstimo de uma temporada.

*Com informações da Agência EFE