Jurgen Klopp desbanca Hans Flick e vence o The Best como melhor treinador

O alemão comandou o Liverpool na campanha inédita do título da Premier League e venceu o prêmio pela segunda vez seguida

Divulgação/Fifa Jurgen Klopp foi eleito o melhor treinador do mundo da temporada 2019/20



Jurgen Klopp foi eleito o melhor treinador do mundo da última temporada europeia no Fifa The Best 2020 desta quinta-feira, 17, realizado de maneira virtual por causa da pandemia. O técnico do Liverpool, campeão da Premier League, bateu Hans Flick, do Bayern de Munique, e Marcelo Bielsa, do Leeds, para vencer o prêmio pela segunda vez consecutiva – no ano passado, ele faturou o troféu após ganhar a Liga dos Campeões da Europa com os Reds.

De sua casa, Klopp demonstrou estar surpreso, esperando que Flick, vencedor da Champions League com o Bayern, levasse a premiação. O treinador alemão, no entanto, teve méritos por conduzir o Liverpool ao primeiro título do Liverpool na Premier League em trinta anos. Já na categoria feminina, Sarina Wiegman, comandante da Holanda, é eleita a melhor técnica do mundo pela Fifa.