Juve aposta em sequência goleadora de CR7 em duelo com o ‘brasileiro’ Lyon

EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Cristiano Ronaldo vive grande fase na Juventus



O Groupama Stadium, na França, será palco nesta quarta-feira (26) do primeiro encontro entre Lyon e Juventus, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, em que os donos da casa, repleto de brasileiros dentro e fora de campo, tentarão parar o atacante português Cristiano Ronaldo.

O camisa 7 mais badalado do futebol mundial na atualidade, que já foi sete vezes artilheiro da competição e é o maior goleador geral, com 128 gols, em 168 partidas, vive momento diferente em 2019-2020, tendo balançado a rede em apenas duas oportunidades, em ambos os encontros com o Bayer Leverkusen.

No Campeonato Italiano, no entanto, Cristiano vive grande fase, que tentará levar para a competição continental. O astro português marcou nos últimos 11 jogos em que esteve em campo, igualando recorde do argentino Gabriel Batistuta e do italiano Fabio Quagliarella.

CR7 deverá formar trio ofensivo com o argentino Paulo Dybala com o colombiano Juan Cuadrado. O também argentino Gonzalo Higuaín, recém-recuperado de lesão, foi relacionado, mas tem poucas chances de aparecer no 11 inicial. Já o brasileiro Douglas Costa segue vetado pelo departamento médico.

Na defesa reside uma dúvida do técnico Maurizio Sarri, já que o experiente italiano Giorgio Chiellini, titular na vitória sobre a Spal, no último sábado, pelo Italiano, se recuperou recentemente de lesão e pode ser preservado. Assim, o holandês Matthijs De Ligt e o italiano Leonardo Bonucci devem atuar lado a lado.

O Lyon, por sua vez, chega para o encontro com a Juve em momento de alívio, já que a vitória do fim de semana sobre o Metz por 2 a 0, encerrou uma sequência de quatro partidas sem vencer no Campeonato Francês. Com o resultado, a equipe está na sétima posição da competição, com 37 pontos.

Um dos times que têm maior representação de brasileiros na Liga dos Campeões, o Lyon tem como diretor-esportivo Juninho Pernambucano. O ídolo do clube até tentou emplacar um compatriota no comando da equipe, mas Sylvinho foi demitido ainda no início da temporada e deu lugar ao francês Rudi Garcia.

No time titular dos ‘Les Gones’ deverão estar o zagueiro Marcelo, ex-Santos, e o lateral-esquerdo Fernando Marçal, ex-Guaratinguetá. O volante Jean Lucas, ex-Flamengo e o meia Thiago Mendes, ex-São Paulo, provavelmente, iniciarão a partida no banco; enquanto o lateral-direito Rafael, ex-Manchester United, está vetado.

Ainda há no elenco, embora não esteja escrito na competição continental, o meia Camilo, contratado junto a Ponte Preta.

Titulares na fase de grupos, dois importantes jogadores do elenco estão fora das oitavas de final, o meia francês Jeff Reine-Adélaide e o atacante holandês Memphis Depay, que ainda se recuperam de graves lesões sofridas no fim do ano passado.

Prováveis escalações:

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo e Fernando Marçal; Dubois, Tousart, Aouar e Cornet; Toko Ekambi, Terrier e Dembélé. Técnico: Rudi Garcia.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt (ou Chiellini) e Alex Sandro; Ramsey, Pjanic e Bentancur; Cuadrado, Cristiano Ronaldo e Dybala. Técnico: Maurizio Sarri.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha), auxiliado pelos compatriotas Diego Barbero e Ángel Nevado.

Estádio: Groupama Stadium, em Lyon (França).

*Com informações da EFE