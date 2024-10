Juventus e Cagliari empatam em 1 a 1 em jogo com pênaltis marcados pelo VAR e expulsão por simulação

Velha Senhora levou seu primeiro gol no Campeonato Italiano e perdeu a chance de pular para a vice-liderança

ALESSANDRO DI MARCO/EFE/EPA Razvan Marin, do Cagliari, marca de pênalti o gol de empate contra a Juventus, em Turim



A Juventus enfrentou o Cagliari em um jogo que terminou empatado em 1 a 1, marcando o primeiro gol sofrido pela Velha Senhora no Campeonato Italiano — ironicamente, contra um dos piores ataques da competição. Com esse tropeço em casa, a Juve encerra a sétima rodada com 13 pontos, um a menos que a Inter de Milão, a segunda colocada, enquanto o Napoli, líder, soma 16 pontos. O Cagliari, por sua vez, alcançou 6 pontos na tabela. O primeiro gol da partida foi anotado pela Juventus aos 15 minutos, quando Dusan Vlahovic converteu um pênalti após revisão do VAR. No entanto, a equipe não conseguiu manter a vantagem. Aos 43 minutos do segundo tempo, após o árbitro de vídeo fazer nova intervenção, o juiz assinalou outro pênalti, desta vez a favor do Cagliari, que foi convertido por Marin.

A situação da Juventus se complicou um minuto após o empate, quando Francisco Conceição recebeu o segundo cartão amarelo por simulação, deixando a equipe com um jogador a menos. O Cagliari quase aproveitou a vantagem numérica, mas a tentativa de Obert foi frustrada ao acertar a trave. Na próxima rodada, a Juventus terá um desafio em casa contra a Lazio, no dia 19 de outubro. O Cagliari, por sua vez, se prepara para enfrentar o Torino no dia 20, buscando melhorar sua posição na tabela.

