É hoje! Juventus e Milan decidem quem fica com vaga na final da Copa da Itália

ANDREA DI MARCO / EFE Juventus e Milan se enfrentam pela final da Copa Itália



Depois de três meses paralisado devido à pandemia de Covid-19, o futebol italiano será retomado nesta sexta-feira (12) em grande estilo. Juventus e Milan se enfrentam, a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Stadium, em confronto derradeiro por uma vaga na final da Copa da Itália.

Em Milão, no começo de fevereiro, os rivais fizeram uma partida parelha e empataram em 1 a 1 com gols de Rebic e Cristiano Ronaldo. Desta forma, quem vencer em Turim está classificado para a final. Em caso de empate, a disputa vai direto para as cobranças de penalidades.

Para o embate de hoje, o treinador Maurizio Sarri deverá escalar a Juventus com: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Já o provável Milan tem: G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calábria; Kessie, Bennacer; Paquetá, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

No outro lado da chave, Napoli e Internazionale duelam pela segunda vaga na final, no próximo sábado (13), em Nápoles. No confronto de ida, o time visitante bateu a equipe de Milão por 1 a 0.

Desta forma, os classificados se enfrentarão na final da Copa Itália, marcada para a próxima quarta-feira (17), no Estádio Olímpico de Roma.