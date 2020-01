Juventus está disposta a recontratar Pogba, do Manchester United, diz jornal

EFE Pogba



O futuro de Paul Pogba deve ser o mais longe possível de Manchester. O meia francês vive em conflito com a diretoria, comissão técnica e torcedores. O jogador já foi especulado na última janela de transferências no Real Madrid. Dessa vez, é a Juventus, seu ex-clube, que aparece como interessada no futebol do campeão do mundo.

O jornal “Daily Star” afirma que a Juventus está disposta a oferecer 70 milhões de euros (cerca de R$ 318 milhões) mais o meia Rabiot, contratado junto ao PSG e que teve poucas oportunidades até o momento no clube italiano.

Pogba foi revelado pelo Manchester United, mas se transferiu para a Juventus em 2012. No futebol italiano, despontou para o mundo e ganhou quatro vezes o Campeonato Italiano, duas vezes a Copa da Itália e três vezes a Supercopa da Itália, em quatro temporadas.

Depois de fazer sucesso na Juve, o United resolveu repatriar o jogador na temporada 2016/2017. Porém, o meia francês nunca conseguiu mostrar seu grande futebol nos Diabos Vermelhos e convive com lesões nos últimos meses.