Futebol italiano volta em 12 de junho com partida entre Juventus e Milan

EFE/EPA/MATTEO BAZZI A Juventus de Cristiano Ronaldo volta a campo em 12 de junho, contra o Milan



Os jogos das semifinais da Copa da Itália acontecerão em 12 e 13 deste mês, confirmou nesta quinta-feira (4) o ministro dos Esportes do país, Vincenzo Spadafora. Com isso, Juventus e Milan serão as primeiras equipes italianas a voltarem a campo após a interrupção do futebol por conta da Covid-19.

Juventus e Milan duelam no dia 12, em Turim, no jogo de volta das semifinais. A primeira partida, em Milão, terminou em 1 a 1. No dia seguinte, Napoli e Inter de Milão se enfrentam em Nápoles. Os donos da casa precisam apenas de um empate para avançar à decisão.

A final da competição acontece no dia 17, no Estádio Olímpico de Roma. A Copa da Itália será encerrada antes da retomada do Campeonato Italiano, que volta no dia 20 de junho.

O ministro dos Esportes confirmou a intenção de que o retorno do futebol acontecesse com partidas exibidas em emissora de televisão aberta, no caso a Rai, já que o Campeonato Italiano é transmitido por canais fechados. Por isso, a copa voltará antes da liga.

Todas as partidas acontecerão com portões fechados, assim como o restante do Campeonato Italiano.

*Com EFE