Juventus prepara oferta de R$ 710 milhões por Van Dijk, diz jornal

EFE/EPA/ALI HAIDER Van Dijk marcando Arrascaeta na final do Mundial de Clubes



A Juventus está disposta a desembolsar 150 milhões de euros (cerca de R$ 710,5 milhões) para contratar o zagueiro Van Dijk, do Liverpool. De acordo com informações do tabloide “The Sun”, da Inglaterra, a ideia é apresentar a proposta na próxima janela de transferências, que abre na metade de 2020, após o término da temporada europeia.

O veículo de informação afirma que a Juventus enxerga em Van Dijk o nome ideal para ajudar o time a conquistar a tão sonhada taça da Liga dos Campeões da Europa.

“Depois de ganhar um grande número de títulos com o Liverpool, a Juventus acredita que o jogador pode estar preparado para um novo desafio para a próxima temporada. O clube está planejando uma grande proposta a ele”, disse uma fonte ao “The Sun.”

A notícia surge como uma bomba, principalmente, depois da declaração de Van Dijk: “tenho 28 anos e quero realizar todos os sonhos que tenho. A vida pode ser curta. Sua carreira também”, falou o holandês, na semana passada.

Van Dijk, por outro lado, tratou de amenizar a frase e afirmou que não pretende deixar o Liverpool em um futuro próximo. “Estou gostando de jogar com esse time e com esse treinador. Eu não preciso olhar a longo prazo, mas agora estou gostando”, completou.

Caso a Juventus realmente faça a oferta, esta será a segunda proposta “fora do normal” para um zagueiro no período de um ano. Em 2019, a “Velha Senhora” tirou De Ligt do Ajax ao pagar R$ 361 milhões.

Na mesma janela, o Manchester United acertou a contratação de Harry Maguire em R$ 370 milhões (87,1 milhões de euros), transformando-o em o zagueiro mais caro da história do futebol.