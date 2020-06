Juventus aceita pagar R$ 467 milhões ao Barcelona para contratar Arthur, diz TV

Reprodução/FCB Arthur é meio-campista do Barcelona



A Juventus entrou em um acordo com o Barcelona pela transferência do meio-campista Arthur. A “Velha Senhora” irá pagar 80 milhões de euros (na cotação atual, cerca de 467 milhões) para contar com o talento do brasileiro. A informação foi veiculada pela emissora “SkySports”, nesta terça-feira (23).

A negociação, no entanto, ainda não está concretizada. A Juventus, agora, precisa convencer Arthur a se transferir para a Itália – o jogador já manifestou a vontade de permanecer no time do Camp Nou na próxima temporada.

Para isso, de acordo com a matéria, a Juventus teria feito uma proposta salarial de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 29 milhões) por ano a Arthur, mais do que o meio-campista recebe no clube catalão.

A chegada de Arthur é um pedido de Maurizio Sarri, treinador da Juve, admirador do futebol do ex-gremista e que pretende transformar o jogador em peça-chave no seu esquema.

A ideia dos clubes é sacramentar um acordo antes do dia 30 de junho. O Barcelona espera utilizar o dinheiro para adquirir novas peças, como o meio-campista Miralem Pjanic, da própria Juventus.

Neste caso, o valor da transação é um empecilho. A diretoria bianconera acredita que Pjanic valha 70 milhões de euros, mais do que o Barcelona está disposto a desembolsar.