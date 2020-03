Juventus x Inter de Milão é confirmado para domingo com portões fechados

Reprodução/Instagram De Ligt em ação pela Juventus



O clássico entre Juventus e Inter de Milão, vice-líder e terceiro classificado do Campeonato Italiano, respectivamente, foi confirmado nesta quinta-feira (5) para o próximo domingo (8) com portões fechados por causa do alerta para o coronavírus.

Após o decreto aprovado pelo governo ontem, que proíbe a realização de eventos esportivos que reúnem muitas pessoas como precaução para a disseminação do coronavírus, a Liga Série A decidiu marcar marcar para domingo e segunda-feira os jogos adiados do fim de semana passado.

Juve e Inter se enfrentarão em Turim, às 20h45 (horário local, 16h45 de Brasília. No mesmo dia jogarão Milan x Genov; Parma x Spal; Sampdoria x Verona e Udinese x Fiorentina. No dia seguinte, Sassuolo x Brescia fecharão a rodada.

Em relação aos quatro jogos da 25ª rodada adiados por motivos de saúde relacionados ao coronavírus, que já causou mais de 100 mortes e infectou mais de 3 mil pessoas na Itália, a organização do campeonato escolheu o dia 18 de março como data para disputa entre Atalanta x Sassuolo, Verona x Cagliari e Torino x Parma.

Ainda não há data marcada para o confronto entre Inter x Sampdoria.

*Com informações da EFE