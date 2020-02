Klinsmann pede demissão do Hertha após ‘conseguir’ contratação de Matheus Cunha

EFE/EPA/RONALD WITTEK Klinsmann não é mais o treinador do Hertha Berlin



O técnico Jürgen Klinsmann pediu demissão do cargo de técnico do Hertha Berlim nesta terça-feira (11) por considerar que não conta com a confiança necessária de todas as pessoas dentro do clube.

“Estou convencido de que o Hertha conseguirá a permanência (na primeira divisão), mas para essa tarefa, que ainda não está concluída, preciso da confiança das pessoas importantes dentro do clube”, escreveu o ex-atacante em sua conta no Facebook.

O Hertha é 14º colocado no Campeonato Alemão, com 23 pontos, seis a mais que o Fortuna Düsseldorf, que abre a zona de rebaixamento. Sob o comando de Klinsmann, o time conseguiu apenas três vitórias em nove rodadas da Bundesliga.

O pedido de demissão do treinador foi feito apenas 11 dias depois do fechamento de uma janela de transferências movimentada para o clube da capital, com a contratação dos centroavantes Matheus Cunha, ex-RB Leipzig, e Krzysztof Piatek, ex-Milan, além de outros jogadores, como Santiago Ascacibar e Lucas Tousart.

“A coesão e a concentração são fundamentais na luta contra o rebaixamento e, se estas não forem garantidas, não posso explorar o meu potencial como treinador e estar à altura das minhas responsabilidades”, acrescentou.

Klinsmann entrou para o Hertha como representante do investidor Lars Windhorst no conselho fiscal do clube e mais tarde assumiu o papel de técnico, em meio à luta contra a queda.

O objetivo do ex-jogador e de Windhorst é usar o potencial oferecido por Berlim para fazer do Hertha um dos grandes clubes da Alemanha. Apesar da saída do cargo de treinador, ele disse que gostaria de desempenhar o seu papel no conselho de supervisão, de onde quer trabalhar em prol de objetivos de longo prazo.

*Com informações da EFE