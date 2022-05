Klopp confirma presença de Thiago Alcântara na final entre Liverpool e Real Madrid

Em comunicado, os Reds também informaram que o volante Fabinho também está garantido na grande decisão da Liga dos Campeões 2021/2022

EFE/EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY Jurgen Klopp é técnico do Liverpool e tentará conquistar a sua segunda taça da Liga dos Campeões



Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, confirmou que o meio-campista Thiago Alcântara estará na final diante do Real Madrid, marcada para este sábado, 28, no Stade de France, em Paris. Em comunicado, os Reds também informaram que o volante Fabinho também está garantido na grande decisão da Liga dos Campeões 2021/2022. Os dois se recuperaram de lesões nos últimos dias e estão aptos para a finalíssima. O time britânico viaja para a capital francesa ainda hoje para tentar buscar o sétimo título da Champions League.

Confira a nota na íntegra:

Thiago Alcântara e Fabinho farão parte do elenco itinerante do Liverpool para a final da Champions League contra o Real Madrid.

A dupla estará entre os jogadores que viajam a Paris para o confronto de sábado no Stade de France, após preocupações com lesões, e devem entrar na disputa para retornar.

Thiago voltou a treinar depois de ser forçado a sair de campo por causa de um problema muscular no primeiro tempo da vitória dos Reds por 3 a 1 sobre o Wolverhampton Wanderers, no último domingo.

Fabinho, por sua vez, não atua desde que sofreu um problema muscular contra o Aston Villa, em 10 de maio.

A equipe de Jürgen Klopp partirá para a França ainda hoje.