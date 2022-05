Klopp desbanca Guardiola e é eleito o melhor técnico da Premier League

Essa é a segunda vez que o alemão leva o prêmio, repetindo a temporada 2019/20 quando foi campeão

EFE/EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY Klopp foi eleito por especialistas da Premier League



Vice-campeão da Premier League com o Liverpool nas duas últimas temporadas, Jürgen Klopp venceu nesta terça-feira, 24, o prêmio de melhor treinador do ano. Essa é a segunda vez que o alemão fica com o troféu, repetindo o feito de 2019/20 quando os Reds foram campeões do torneio pela primeira vez. Nessa temporada o feito foi a invencibilidade da equipe vermelha em casa durante todo o campeonato e a disputa acirrada pelo título com o Manchester City. Klopp tirou uma diferença de 14 pontos entre as equipes e deixou o duelo por um ponto de diferença nas últimas rodadas. A votação é realizada com ‘especialistas’ em futebol, que a PL não especifica quem seja. Na mesma leva de premiações da Premier League, Phil Foden foi eleito o melhor jogador jovem do ano e De Bruyne o melhor jogador da temporada. Klopp ainda tem mais um desafio: vencer a Liga dos Campeões contra o Real Madrid no próximo sábado, dia 28, em Paris.