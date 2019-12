Klopp descarta favoritismo, exalta qualidades do Flamengo e afirma: ‘Queremos ganhar’

PETER POWELL / EFE Klopp é o treinador do Liverpool desde 2015



Jürgen Klopp não vê o Liverpool favorito diante do Flamengo na final do Mundial de Clubes, que está marcada para o próximo sábado (21), às 14h30 (de Brasília), em Doha, no Catar. Para o treinador alemão, o Rubro-Negro é uma equipe coletivamente muito forte e deve dificultar a vida dos seus comandados na decisão do torneio intercontinental.

“Não sei se posso julgar, depois de ver algumas horas do Flamengo jogando. Sei o que esperar do Flamengo. É um estilo muito organizado. Jorge Jesus mudou a sorte e muitas outras coisas quando chegou. Trouxe novos jogadores para a zaga. É um time muito bem estabelecido, todos sabem o que precisam fazer, existem formas diferentes de jogar”, analisou.

“A impressão que tive é muito positiva. Nós respeitamos com nossa atitude em campo. Não estamos aqui como campeões europeus e com a intenção de mostrar que somos superiores, mas queremos ganhar. Nós não estamos mal e nada está decidido. Temos as mesmas chances. É a questão de achar as soluções na partida com as suas peças. Não é questão de jogadores individuais, mas eles ajudam”, prosseguiu.

O treinador dos “Reds” também foi questionado sobre a importância do Mundial de Clubes para o conjunto inglês. Endossando a fala de Alisson, arqueiro do Liverpool, Klopp afirmou que entrarão no Khalifa International Stadium para ganhar e garantiu que o torneio também é especial para os britânicos.

“Estamos aqui e nós queremos ganhar a competição, mesmo sabendo que vai ser muito difícil porque o nosso oponente é muito bom. Eu quero mudar o ponto de vista de que vencer na Europa é melhor. O torcedor do Liverpool quer que a gente vença. Você viu como o Monterrey lutou na partida, quanto insistiu e amanhã vai ser maior. Para nós é especialíssimo”, afirmou.