Klopp ganha reforço de peso para clássico Everton x Liverpool; saiba

O confronto está marcado para o próximo sábado, 17, e será válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês

Reprodução Klopp renovou o contrato com o Liverpool até 2024



Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, vai ganhar um reforço de peso para o confronto diante do Everton, marcado para o próximo sábado, 17, a partir das 08h30 (de Brasília), e válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Trata-se do meio-campista Thiago Alcântara, que se recuperou da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, e está apto para jogar o tradicional clássico britânico.

Infectado há duas semanas, o meio-campista, de acordo com o técnico Jürgen Klopp, treinou normalmente com o restante do elenco e está à disposição para o duelo no Goodison Park, casa do Everton. Além do brasileiro naturalizado espanhol, o atual campeão inglês também contará com o retorno de Joel Matip e Sadio Mané. O desfalque fica por conta de Naby Keita, que se recupera de problemas físicos.

Até o momento, o Liverpool soma nove pontos em quatro rodadas disputadas pela Premier League – na última partida, os Reds foram massacrados pelo Aston Villa por 7 a 2. O Everton, por sua vez, lidera o campeonato com quatro triunfos e 100% de aproveitamento.