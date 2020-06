Klopp vibra com título inglês: ‘É incrível ser campeão com esta equipe’

Liverpool quebrou o jejum de 30 anos nesta quinta após vitória do Chelsea sobre o City

EFE/EPA/LYNNE CAMERON Torcedores comemoram título do Liverpool em Anfield



Depois da vitória do Chelsea sobre o City, que garantiu o título antecipado do Campeonato Inglês ao Liverpool, o técnico campeão Jurgën Klopp foi só elogios ao seu elenco, que fez história ao abrir 23 pontos de diferença diante do vice-líder e quebrar um jejum de 30 anos.

“É incrível ser campeão com esta equipe. Foi muito fácil motivas os jogadores pela grande história que este clube tem. É uma conquista incrível para os meus jogadores, é fruto de tudo que fizeram nos últimos três anos”, disse Klopp à Sky Sports.

O técnico apareceu em uma transmissão com o ídolo Kenny Dalglish, campeão como jogador e como treinador do Liverpool. O alemão agradeceu o apoio recebido. Emocionado, ele também brincou ao ser questionado sobre o jejum dos ‘Reds’ – com ironia, respondeu que só precisou esperar quatro anos e meio para faturar o inglês – tempo que ocupa o cargo.

Por causa da pandemia, Klopp pediu moderação aos torcedores nas comemorações. “Espero que você (torcedor) fique em casa. Isso está no nosso coração e na nossa cabeça. Vá para a porta de casa, no máximo”.

Jordan Henderson, capitão da equipe e um dos jogadores que desenvolveram maior identificação com a camisa, não escondeu a emoção e foi às lágrimas. “É inacreditável. Estou muito feliz pelos caras, pelos fãs, pela cidade, pelo clube. Estou muito orgulhoso do que conseguimos”, afirmou.

Apesar de ter vencido sem pisar no gramado, o meia enalteceu a campanha da equipe. “Quando ganhamos a Liga dos Campeões, na temporada, estávamos em campo e foi mais emocionante. Hoje soou o apito final e eu não poderia estar com mais ninguém, mas é um momento que nunca esqueceremos em nossas vidas”, contou.

* Com EFE