Klopp se derrete por Roberto Firmino: ‘Ele é simplesmente excepcional’

Reprodução/Liverpool Roberto Firmino está em grande fase no Liverpool



O treinador Jurgen Klopp concedeu entrevista nesta segunda-feira (3), na véspera do confronto do Liverpool diante Shrewsbury Town, no Anfield, válido pela FA Cup. Sem poupar elogios, o comandante dos “Reds” exaltou o futebol praticado por Roberto Firmino, atacante que vive excelente fase no time britânico.

Firmino foi autor de três assistências no triunfo sobre o Southampton, no último final de semana, em jogo realizado pelo Campeonato Inglês. Questionado sobre a importância do brasileiro para o seu time, Klopp afirmou: “Ele é único. Ele é simplesmente excepcional.”

“No primeiro tempo, entre uma formação muito apertada de Southampton, a maneira como ele derrubou e manteve a bola, como ele fez as coisas acontecerem… foi muito especial”, lembrou.

Klopp também ressaltou a conexão entre Roberto Firmino e seus outros companheiros de time. “Então, mesmo um jogador como Bobby precisa de um lugar para onde ele possa enfiar a bola, porque ele não pode pegar a bola e girar e correr sozinho”, analisou.

“Como ele usa as habilidades de seus companheiros é especial. Eu não conheço um jogador como ele, isso é verdade”, continuou.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos 73 pontos na Premier League e abriu 22 de vantagem para o segundo colocado Manchester City. Agora, a equipe precisa de apenas 6 vitórias na competição para conquistar o título inédito.