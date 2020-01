Kroos faz belo gol olímpico em vitória do Real Madrid na Supercopa; assista

Reprodução/Instagram Kroos marcou golaço na vitória do Real Madrid



O meio-campista Toni Kroos fez um lindo gol olímpico na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Valencia, na última quarta-feira (8), em Jeddah (Arábia Saudita), em confronto válido pela semifinal da Supercopa da Espanha. No lance, o alemão surpreendeu o goleiro adversário e acertou um belo chute com curva para abrir o marcador.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Kroos foi até a bandeirinha de escanteio para fazer a cobrança. Percebendo Jaume Doménech, arqueiro do Valencia, fora da meta, o volante bateu com efeito na bola, jogando direto para dentro da meta.

Isco e Modric ampliaram o placar a favor dos madrilenos, enquanto Dani Parejo descontou em cobrança de pênalti, já nos acréscimos do segundo tempo. Agora, o Real Madrid espera o vencedor de Barcelona x Atlético de Madri para conhecer o seu adversário na final, que está marcada para o próximo domingo (12).

Assista ao golaço de Kroos:

🇩🇪 This view of Toni Kroos' corner kick goal against Valencia yesterday is absolutely brilliant. Perfection from the German maestro. 😍😱 pic.twitter.com/vvTCyu5BuH — FutbolBible (@FutbolBible) January 9, 2020