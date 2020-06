Revista elege La Bombonera como estádio mais vibrante; Maracanã fica no top-10

Reprodução / Instagram / Boca Juniors La Bombonera é a casa do Boca Jrs.



A tradicional revista “France Football” escolheu a La Bombonera, casa do Boca Juniors, como o estádio mais vibrante do mundo do futebol. Em matéria publicada nesta terça-feira (2), o periódico francês elaborou um ranking com os 30 campos mais “quentes” e colocou o Maracanã no top-10.

No entendimento da publicação, La Bombonera (Boca Jrs.), Anfield (Liverpool) e Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) são os três estádios com ambientes mais “hostis” aos adversários.

“Encontrar o Boca Juniors e sua Bombonera, Liverpool e Anfield ou Dortmund e sua parede amarela no pódio não vai chocar ninguém, pois assistir a uma partida nesses lugares lendários é uma experiência inesquecível”, descreveu a revista.

No ranking, o único palco do futebol brasileiro é o Maracanã. Monumental de Nuñez (River Plate), Pedro Bidegain (San Lorenzo) e Campeón del Siglo (Peñarol) são outros estádios da América do Sul que entraram na lista.

Veja abaixo a lista completa.

1. La Bombonera (Boca Juniors)

2. Anfield (Liverpool)

3. Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

4. Estádio Rajko-Mitic (Estrela Vermelha)

5. Celtic Park (Celtic Glasgow)

6. Estadio Monumental de Nuñez (River Plate)

7. Vadofone Park (Besiktas)

8. Estádio Karaïskakis (Olympiakos)

9. Sam Mamés (Athletic Bilbao)

10. Maracanã (Flamengo/Fluminense)

11. Türk Telekom Arena (Galatasaray)

12. De Kuip (Feyeboord Rotterdam)

13. San Paolo (Napoli)

14. Vélodrome (Olympique de Marselha)

15. Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne)

16. Estádio Internacional do Cairo (Al Ahly)

17. Estádio Sükrü-Saracoglu (Fenerbahce)

18. Mestalla (Valencia)

19. Estádio Toumba (PAOK)

20. Estádio Mohammed-V (Raja Casablanca)

21. Estádio Campeón del Siglo (CA Peñarol)

22. St James’Park (Newcastle)

23. Estádio Olímpico (AS Roma)

24. Estadio Pedro Bidegain (San Lorenzo)

25.Estádio Maréchal Josef-Pilsudski (Legia Varsóvia)

26. Estádio da Luz (Benfica)

27. Estádio 5 de Julho de 1962 (Mouloudia Club d’Alger)

28. Estádio Radès (Espérance)

29. Parque dos Príncipes (Paris-Saint-Germain)

30. Millerntor (FC St. Pauli)