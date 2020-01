LA Galaxy fecha acordo com Sevilla e contrata Chicharito para substituir Ibrahimovic

EFE/José Méndez O mexicano Chicharito Hernández é a nova contratação do LA Galaxy



O Los Angeles Galaxy fechou um acordo para contratar o atacante mexicano Javier Hernández, que até então estava no Sevilla.

Apesar de o Galaxy ainda não ter divulgado oficialmente a contratação do jogador, fontes da equipe confirmaram ao jornal Los Angeles Times que a negociação já foi concluída. No entanto, Chicharito só deve ser anunciado na próxima semana.

Hernández, de 31 anos, é o maior artilheiro da história da seleção do México e substituirá Zlatan Ibrahimovic, que foi para o Milan, como a principal estrela do Galaxy. Ele receberá para mais que os US$ 7,2 milhões (quase R$ 30 milhões) pagos ao craque sueco, que era o jogador com o maior salário da MLS, a liga americana de futebol.

Carlos Vela, companheiro de Chicharito na seleção do México, mas que atua pelo Los Angeles FC, foi um dos primeiros a se pronunciar sobre a chegada do compatriota ao futebol dos EUA. O meia terminou a última temporada como Chuteira de Ouro e Jogador Mais Valioso (MVP) da liga.

“Ele é uma máquina de marcar, sempre está ali buscando fazer gols e seu trabalho defensivo e de equipe também é exemplar. Acredito que os torcedores mexicanos ficarão muito entusiasmados com sua chegada a Los Angeles”, afirmou Vela.

Chicharito, que começou a temporada no West Ham, foi vendido ao Sevilla por 8,7 milhões de euros em setembro, mas só jogou dois jogos com o clube espanhol desde novembro do ano passado. Por isso, o atacante topou a proposta da MLS.

Não está claro quanto o Galaxy pagará ao Sevilla, mas espera-se que a equipe espanhola receba mais dos americanos do que desembolsou para ter Chicharito. Até então, a transferência mais cara do time de Los Angeles foi a contratação do também mexicano Giovani dos Santos, em 2015, por US$ 7 milhões.

O objetivo do Galaxy é que Chicharito preencha o espaço deixado por Ibrahimovic, que marcou 53 gols nas 58 partidas que fez pelo clube.

*Com EFE