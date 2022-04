‘La Mano de Dios’: Camisa de Maradona usada na Copa de 1986 vai a leilão

Uniforme do jogo Argentina 2 x 1 Inglaterra, do famoso gol de mão, pode ser arrematado por até R$ 36 milhões

Domínio Público Maradona marcou o 'gol do século' nas quartas de final da Copa de 1986



Dá para precificar a história do futebol? O ex-jogador de futebol Stephen Hodge acha que sim. O inglês colocou a camisa da Argentina, de Diego Maradona, usada nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 em Argentina 2 x 1 Inglaterra à venda no site de leilões Sotheby’s. Hodge era o meio-campista dos Lions e foi quem ganhou a camisa das mãos de Maradona nos vestiários. O uniforme é famoso pelo ‘gol do século’ ou mais conhecido como ‘La Mano de Dios’ (A mão de Deus), em que Maradona tocou com a mão na bola e colocou os hermanos nas semifinais. Os lances podem ser dados até o dia 20 de abril e a estimativa de valor arrecadado é entre 4 a 6 milhões de libras (R$ 24 a R$ 36 milhões, na cotação atual). Desde 2002, o Museu Nacional do Futebol, em Manchester, expõe a peça para os visitantes. O modelo da Le Coq Sportif está em ‘bom estado geral, consistente com uso intenso, transpiração e atividade atlética’, descreve o site de leilões. Há um desfiado na bainha na parte inferior e pequenos pontos por toda parte. A Sotheby’s procurou especialistas para analisar a camisa e atestar sua originalidade, e confirmaram que a peça foi mesma usada por Maradona, que faleceu em 2020. E aí, vale fazer um lance?