Lampard coloca Gabigol como prioridade em lista de reforços do Chelsea, diz jornal

Luis Moura/Estadão Conteúdo Gabriel Barbosa pode ser adquirido pelo Chelsea



Frank Lampard avisou a diretoria do Chelsea que a contratação de Gabriel Barbosa é prioridade. De acordo com publicação do jornal “Express”, neste domingo (5), a ideia do treinador é tentar seduzir o brasileiro ainda nesta janela de transferências.

Segundo o veículo de imprensa britânico, Lampard ficou impressionado com as atuações de Gabigol com a camisa do Flamengo, como na final da Libertadores, quando marcou duas vezes diante do River Plate.

Na negociação, o Chelsea oferecia o centroavante Olivier Giroud, francês cobiçado por Antonio Conte, comandante da Inter de Milão, equipe a qual Gabigol pertence.

Caso o acordo se concretize, o Chelsea dará prosseguimento à sua política de investimento em jogadores jovens. No atual plantel da equipe de Londres, vários atletas novos estão se destacando, como Tammy Abraham.

Impedido de contratar nas últimas janelas graças a uma punição da Fifa, o Chelsea tem cerca de 150 milhões de euros (cerca de R$ 680 milhões, na cotação atual) para gastar neste mês.