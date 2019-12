Lanterna do Inglês, Watford vence United em jogo com frangaço de De Gea

EFE/EPA/WILL OLIVER O Watford venceu o Manchester United



Lanterna do Campeonato Inglês, o Watford venceu o Manchester United por 2 a 0 neste domingo (22). O jogo foi marcado por um erro crasso do goleiro David De Gea e pelo retorno de Paul Pogba aos Diabos Vermelhos.

Esta foi a segunda vitória do Watford em 17 partidas no torneio, a primeira diante de sua torcida no estádio Vicarage Road. E a vítima foi um time que tem se acostumado a perder pontos para os adversários da parte mais baixa da tabela.

Os dois gols do jogo saíram no segundo tempo. No primeiro, aos cinco minutos, Ismaila Sarr arriscou. De Gea foi para a defesa e deixou a bola passar em meio aos seus braços, aceitando o chute do adversário. Cinco minutos mais tarde, Mason Greenwoord fez falta em Sarr na área. Troy Deeney cobrou e ampliou na cobrança de pênalti.

O técnico Ole Gunnar Solksjaer recorreu a Pogba, que não jogava desde o dia 30 de setembro, quando sofreu uma lesão contra o Arsenal. O meia francês, porém, não conseguiu impedir a derrota do United.

O Watford renovou os sonhos de permanência na primeira divisão com a vitória. Apesar de permanecer na lanterna, a equipe agora está a seis pontos do Southampton, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Já o United, com mais um tropeço, caiu para a oitava posição, com 25 pontos, a três do Sheffield United, o último dentro do G5 do Inglês.

*Com EFE