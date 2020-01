Lazio pede indenização de torcedores responsáveis por saudações fascistas

SEBASTIEN NOGIER / EFE Torcida da Lazio é acusada de antissemitismo



A Lazio entrou nesta segunda-feira (20) com um pedido de compensação financeira pelos torcedores que foram identificados como responsáveis pelas saudações fascistas no jogo contra o Rennes, pela Liga Europa, no dia 3 de outubro do ano passado, gestos que acarretaram em uma multa de 50 mil euros ao clube italiano.

O presidente ‘biancoceleste’, Claudio Lotito, assinou uma carta que foi enviada a vários torcedores sentados no canto norte do Estádio Olímpico durante a partida, informando-os de que foram identificados através das câmeras de segurança.

As saudações fascistas feitas por essas pessoas levaram a Lazio a ser punida por responsabilidade objetiva, com multa de 20 mil euros e o fechamento da curva norte no compromisso seguinte como mandante pelo torneio continental, a derrota para o Celtic por 2 a 1, em 7 de novembro.

“Através dos vídeos dos órgãos da Uefa e das investigações da polícia, ficou claro que você foi responsável pelos gestos punidos, para os quais foi aberto um processo no Ministério Público de Roma”, escreveu a Lazio na carta enviada aos torcedores identificados, divulgada por parte da imprensa, embora não tenha sido divulgada oficialmente.

“Os danos causados ao clube são da responsabilidade dos torcedores identificados. Por esta razão, encorajamo-lo a contatar o nosso clube para concordar, se assim o desejar, com uma forma de compensação, pois caso contrário o clube protegerá legalmente os seus direitos que não tenham sido respeitados”, acrescenta o documento.

A Lazio também informou aos torcedores responsáveis que eles serão proibidos de entrar no Estádio Olímpicos nos três próximos jogos do time do técnico Simone Inzaghi e que eles podem apresentar um recurso nos próximos dez dias.

*Com informações de Estadão Conteúdo