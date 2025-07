Lei do Ex: Fluminense é eliminado no Mundial de Clubes pelo Chelsea com dois gols de João Pedro

Cria de Xerém, o jovem atacante brasileiro de 23 anos chegou ao clube inglês no meio da competição e fez o seu primeiro jogo como titular nesta semifinal; os ‘Blues’ pegam PSG ou Real Madrid na final

EFE/EPA/JUSTIN LANE João Pedro não comemorou os gols contra o Fluminense



O Chelsea eliminou o Fluminense do Mundial de Clubes da Fifa nesta terça-feira (8). Vencendo por 2 a 0, com dois gols de João Pedro, cria de Xerém e que chegou no meio da competição, o time inglês não deu chance para o Tricolor das Laranjeiras. Na quente Nova Jersey, onde fazia 35 °C, os times começaram a partida sem criar grandes chances de ataque, com a bola ficando concentrada e disputada no meio do campo. O Chelsea ficava mais com a bola, e o time brasileiro tentava explorar a velocidade de John Arias e Hércules em contra ataque. A pressão na saída de bola do time de Renato Gaúcho obrigava o Fluminense a tentar lançamentos que eram facilmente interceptados pela defesa dos “Blues”.

A marcação fez efeito, e depois de bola rebatida na área, João Pedro, cria da base do Flu, mandou uma bomba colocada de fora da área, no ângulo do goleiro Fábio, sem chance de defesa. O Tricolor das Laranjeiras teve muita dificuldade para fazer a transição da defesa para o ataque, sentindo a falta de Martinelli, suspenso nas quartas de final após receber o segundo amarelo. Conseguindo escapar da marcação inglesa, Hércules conseguiu finalizar sozinho após belo pivô de Germán Cano. A bola chegou a passar pelo goleiro Robert Sanchéz, mas Cucurella tirou a bola em cima da linha.

Com 34 minutos do primeiro tempo, o Fluminense teve seu melhor momento na etapa. Cruzou uma bola na área que pegou na mão de Aderabioyo, mas após checagem do VAR o juiz optou por não marcar pênalti. O fim do primeiro tempo teve o time carioca com mais posse de bola, mas sem conseguir converter em gol. Agora quem apostava nos contra ataques era o Chelsea, com a velocidade na ponta esquerda de Pedro Neto.

Começando a segunda etapa, o Chelsea voltou do vestiário com mais vontade que no fim do primeiro e voltou a ter controle da posse de bola, retomando a pressão alta do começo da etapa anterior. Renato apostou em Everaldo e Keno para tentar mudar o jogo, desfazendo a linha de cinco defensores, tirando Thiago Santos. No primeiro contra-ataque do Chelsea, porém, João Pedro não teve dó e ampliou o placar, em bela finalização após contra-ataque, e que ainda pegou no travessão antes de entrar.

O Fluminense sentiu o segundo gol. Os cariocas não conseguiam mais levar perigo e sofriam com a pressão do time de Enzo Maresca. Mesmo com o tudo ou nada de Renato, que colocou Canobbio (mais um atacante), o Tricolor não teve forças para reagir. Os contra-ataques dos ingleses levavam muito perigo, enquanto a pressão do time brasileiro era praticamente nula.

O Chelsea, vencedor, espera o resultado de PSG e Real Madrid, amanhã, às 16h, para saber quem será o seu adversário na final, dia 13, às 16h.

Como foi o jogo

Calor de 35 °C em Nova Jersey

Primeira finalização do jogo foi do Chelsea, com Enzo Fernández, que chutou travado na zaga

Chelsea pressionava a saída de bola do time carioca

Gol do Chelsea após finalização de fora da área, de João Pedro, com uma bomba no ângulo esquerdo de Fábio, sem chance de defesa

Cucurella tirou a bola em cima da linha depois de Hércules finalizar já sem chance para o goleiro Robert Sánchez

Pênalti marcado para o Fluminense, mas anulado após revisão do VAR

SEGUNDO TEMPO

Cucurella finalizou forte de fora da área, mas mandou para fora pelo lado direito do gol

Em lançamento de John Arias, Everaldo arrancou e conseguiu finalizar em cima de Robert Sanchéz

Mais um gol de João Pedro, em contra ataque, que finalizou no alto sem chance para Fábio

Finalização de Malo Gusto de longe, mas com perigo

Nikolas Jackson finalizou para fora após ficar sozinho na área, acertando a rede pelo lado de fora

Cano ainda cabeceou uma bola ao gol, mas sem direção

Everaldo tentou um voleio, também para fora

Gols

João Pedro, Chelsea, 18 minutos do primeiro tempo

João Pedro, Chelsea, 11 minutos do segundo tempo

Próximos jogos

Chelsea x Vencedor de PSG x Real Madrid, 13/07, às 16h

Fluminense x Cruzeiro, pelo Brasileirão, 17/07, às 19h30