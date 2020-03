Leicester se recupera e goleira o Aston Villa no Inglês

EFE/EPA/PETER POWELL Leicester voltou a vencer diante do Aston Villa



Sem vencer pelo Campeonato Inglês havia quatro rodadas, o Leicester se recuperou em grande estilo nesta segunda-feira, com uma goleada sobre o Aston Villa por 4 a 0 no King Power Stadium, no jogo que marcou o encerramento da 29ª rodada.

O jogo foi equilibrado até os instantes finais do primeiro tempo em Leicester, mas uma falha do goleiro Pepe Reina, dos visitantes, serviu para “abrir a porteira”. Aos 40 minutos, o arqueiro espanhol saiu precipitadamente da área em tentativa de frear um contra-ataque puxado por Barnes, que ficou com o gol aberto e fez 1 a 0.

Vardy, que não marcava desde dezembro, com nove partidas nesse período, marcou os dois gols seguintes dos ‘Foxes’. O centroavante converteu cobrança de pênalti, aos 18 minutos da segunda etapa, e aumentou a diferença aos 34, após bate e rebate na área. Quem deu números finais ao duelo foi o próprio Barnes, aos 40.

O Leicester é terceiro colocado no Inglês, com 53 pontos, atrás apenas de Liverpool (82 pontos) e Manchester City (57). O Villa, que teve o volante Douglas Luiz entre os titulares, é o vice-lanterna, com 25, dois a menos que West Ham, Watford e Bournemouth.

*Com Agência EFE