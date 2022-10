Lenda do Bayern de Munique, Franck Ribéry anuncia aposentadoria aos 39 anos

O atacante Franck Ribéry anunciou nesta sexta-feira, 21, sua aposentadoria do futebol, aos 39 anos. Na Salernitana (Itália) desde a temporada passada, o francês afirmou que as dores no joelho impediram que ele continuasse sua trajetória dentro dos gramados. Lenda do esporte, o jogador marcou época no Bayern de Munique, onde conquistou uma Liga dos Campeões (2012/2013), um Mundial de Clubes (2019) e nove edições do Campeonato Alemão, além de outros títulos. Seu auge, inclusive, foi entre 2012 e 2013, quando foi eleito o melhor jogador da Europa e ficou em terceiro lugar no prêmio da Fifa. Formado nas categorias de base de Lille e Boulogne, ele também atuou por outras equipes, como Brest, Metz, Galatasaray, Olympique de Marselha e Fiorentina. Pela seleção francesa, o atleta foi vice-campeão do mundo em 2006 e participou das Eurocopa de 2008 e 2012, além do Mundial de 2010. Ao todo, foram 81 jogos e 16 gols pelos “Blues”.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE

