Leonardo diz que Cavani pediu para deixar PSG e confirma proposta do Atlético de Madri

EFE Cavani e Neymar conversam durante partida do PSG



O ex-jogador Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, revelou que o atacante Edison Cavani pediu para deixar o clube no último domingo (19) e revelou que a uma proposta do Atlético de Madrid para contar com o uruguaio.

“Sempre falamos o mesmo sobre Cavani. Esperávamos que ele ficasse no clube. Hoje, pediu para sair. Estamos estudando a situação. Temos uma proposta do Atlético, mas não está de acordo com o valor do jogador”, afirmou Leonardo depois da vitória do PSG sobre o Lorient pela Copa da França.

Cavani é o principal alvo do Atlético de Madrid para reforçar o ataque ainda em janeiro.

“Ouvimos o jogador. Não tivemos novos contatos desde então com o Atlético de Madrid. Hoje, não há nada. Estamos olhando para o futuro. Veremos como isso evoluiu nos próximos dias. Estamos ouvindo porque respeitamos o jogador”, disse o brasileiro.

“É difícil substituir um jogador como Cavani. Temos que pensar com lucidez. Nunca pedimos dinheiro. Todo mundo fala disso, mas nunca estabelecemos um valor porque o mais importante é o desejo de todos. Temos que ser claros: o jogador quer ir embora”, completou Leonardo.

Cavani está no Paris desde 2013, quando foi adquirido junto ao Napoli por 64 milhões de euros.

*Com informações da EFE