Lesão grave deve tirar zagueiro da Juventus da temporada

EFE/EPA/CLAUDIO PERI Zagueiro turco Demiral deve perder temporada



O zagueiro turco Merih Demiral, que se machucou na vitória da Juventus sobre a Roma por 2 a 1 neste domingo, na capital italiana, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior associada a um problema no menisco, o que provavelmente o deixará fora do restante da temporada.

Demiral, de 21 anos, tem 1m92 de altura e chegou à Juve no meio do ano passado, contratado junto ao Sassuolo por 18 milhões de euros. Ele tem contrato até 30 de junho de 2024.

“No decorrer da partida de ontem à tarde, Merih Demiral sofreu uma distensão do joelho esquerdo. Os resultados dos exames a que foi submetida esta manhã na J Medical mostram uma lesão no ligamento cruzado anterior, associada a uma lesão de menisco. A cirurgia será necessária nos próximos dias”, informou o clube de Turim em comunicado.

Embora a nota não dê detalhes sobre o tempo de recuperação esperado, parte da imprensa italiana crava que o defensor voltará aos gramados apenas no segundo semestre.

A contratação de Demiral foi bem menos badalada que a de Matthijs de Ligt, que custou 75 milhões de euros aos cofres da Juve. Entretanto, o turco é quem vinha sendo titular e ontem foi substituído justamente pelo holandês aos 19 minutos de primeiro tempo no Estádio Olímpico de Roma.

*Com Agência EFE