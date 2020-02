Lesionado, Douglas Costa vira dúvida para duelo da Champions entre Juventus e Lyon

Divulgação Juventus FC Douglas Costa sofreu mais uma lesão



O meia-atacante brasileiro Douglas Costa foi diagnosticado nesta segunda-feira com uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará três semanas afastado da Juventus, o que deve impedir a presença na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O jogador se contundiu durante a derrota da equipe de Turim para o Verona por 2 a 1, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. Douglas começou como titular e saiu aos 27 minutos do segundo tempo, para dar lugar ao meia galês Aaron Ramsey.

“Os exames médicos a que foi submetido, nesta manhã, evidenciaram uma lesão de baixo grau no bíceps femoral do músculo direito. O período de recuperação completa estimado é entre 15 e 20 dias”, apontou comunicado divulgado pela Juventus.

Com isso, entre outras partidas, Douglas Costa não disputará o clássico desta quinta-feira (13) com o Milan, no estádio San Siro, pelas semifinais da Copa da Itália.

Além disso, o brasileiro já é dúvida para a visita ao Lyon, no dia 26 deste mês, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

*Com informações da EFE