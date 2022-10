Lewandowski brilha, Barcelona supera Villarreal e volta a vencer no Espanhol

Após a derrota no clássico para o Real Madrid, o time treinado por Xavi Hernández conseguiu se recuperar na competição

EFE/ Enric Fontcuberta Lewandowski marcou duas vezes na vitória do Barcelona sobre o Villarreal



O Barcelona não encontrou dificuldades para superar o Villarreal por 3 a 0, nesta quinta-feira, 20, no Camp Nou, em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Espanhol 2022/23. Após a derrota no clássico para o Real Madrid, o time treinado por Xavi Hernández conseguiu se recuperar contando, principalmente, com o talento de Robert Lewandowski. Craque da equipe catalã e artilheiro do torneio, o atacante polonês marcou duas vezes. Ainda no primeiro tempo, o jovem Ansu Fati fez o terceiro e liquidou a partida. Com o resultado, o Barça permanece na segunda posição, com 25 pontos, três a menos que o líder Real. O próximo compromisso, no próximo domingo, 23, diante do Athletic Bilbao.