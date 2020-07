Lewandowski comemora excelente fase: ‘Sempre tento fazer coisas novas, espetaculares’

Artilheiro do Campeonato Alemão, o atacante também foi eleito o melhor jogador do nacional

Divulgação FCB Lewandowski é o cara do Bayern de Munique nesta temporada



Robert Lewandowski, astro do Bayern de Munique, é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Goleador do Campeonato Alemão 2019/20 e eleito o principal jogador do torneio, o polonês comemorou a boa fase e disse que se cobra para continuar evoluindo.

“Estou muito feliz, esse prêmio significa muito para mim e estou muito orgulhoso com essa conquista, a pressão é sempre muito grande para que eu jogue bem. Estou há 10 anos na Bundesliga e sempre marcando gols, as pessoas estão acostumadas com isso. Mas eu sei que sempre preciso fazer coisas novas, espetaculares”, disse o centroavante, em entrevista oficial ao site da Bundesliga.

O centroavante também foi importante na conquista do Bayern na Copa da Alemanha. Lewandowski marcou duas vezes na vitória por 4 a 2 sobre o Leverkusen.

“O segredo é sempre melhorar, ser o melhor e ainda sim melhorar. Não importa quantos gols e títulos eu já conquistei, sempre quero ser um melhor jogador, ser mais artilheiro, fazer mais gols. Tento fazer meu melhor”, comentou.

Agora, Lewa e seus companheiros de time terão um bom período de descanso até retomar os treinamentos preparatórios para a Champions League, que será retomada em agosto, na cidade de Lisboa, em Portugal.

O Bayern tenta se classificar para as quartas de final do torneio. No primeiro jogo das oitavas de final contra o Chelsea, antes da pandemia, o time alemão venceu por 3 a 0, mesmo jogando fora de casa.