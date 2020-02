Lewandowski sofre lesão e vira desfalque no Bayern para a Champions League

EFE/EPA/FILIP SINGER Lewandowski durante partida do Bayern



O atacante Robert Lewandowski terá sua excelente sequência na temporada interrompida por quatro semanas. Em comunicado oficial, o Bayern de Munique informou nesta quarta-feira (26) que o polonês sofreu uma lesão durante a vitória por 3 a 0 do time sobre o Chelsea, na tarde de ontem, no confronto de ida válido pelas oitavas de final da Champions League.

“Robert Lewandowski sofreu uma fratura na canela na articulação do joelho esquerdo na vitória do Bayern por 3-0 no Chelsea, ontem . Este foi o resultado de um exame aprofundado do médico da Baviera Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt depois de voltar de Londres nesta quarta-feira. Após dez dias de imobilização do gesso, começa o treinamento de acumulação. O tempo de inatividade total será de cerca de quatro semanas”, avisou.

Lewandowski foi peça-chave no triunfo sobre os londrinos fora de casa. O centroavante deu duas assistências de deixou a sua marca, fazendo com o Bayern encaminhasse a classificação para as quartas de final.

O camisa 9, entretanto, perderá a partida de volta contra o Chelsea, marcada para o dia 18 de março, na Allianz Arena. Lewa também será baixa de, pelo menos, quatro rodadas do Campeonato Alemão.

Em momento espetacular, Lewandowski é o artilheiro da Liga dos Campeões e do Campeonato Alemão. Ao todo, ele soma 39 gols e 5 assistências em 33 partidas na temporada.

Atualmente, a equipe da Baviera é a primeira colocada da tabela na Bundesliga, contabilizando 49 pontos, um a mais que o RB Leipzig, segundo colocado do torneio.