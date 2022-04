Lewandowski trocará o Bayern de Munique pelo Barcelona, diz imprensa polonesa

Craque da Polônia não deverá renovar o contrato com o clube alemão e se juntará à equipe da Catalunha na metade do ano

Reprodução/Instagram/_rl9/28.08.2021 Astro tem 46 gols em 40 jogos pelo Bayern de Munique na atual temporada



Recém eleito melhor do mundo pela Fifa, o atacante polonês Robert Lewandowski deverá trocar o Bayern de Munique pelo Barcelona. A informação foi dada pelo canal de televisão polonês TVP Sport e confirmada por outros jornais do país natal do craque. Segundo a imprensa local, Lewandowski assinará um contrato de três temporadas com o clube espanhol e deverá se transferir já no meio do ano. O vínculo entre o polonês e o Bayern de Munique vai até 2023, mas não será renovado, segundo os jornais. Recentemente, o Barcelona demonstrou interesse no craque norueguês Erling Haaland, que é alvo de outros gigantes. Entretanto, os grandes valores podem afastar o clube, que vive um momento financeiro delicado. Na atual temporada, Lewandowski soma 46 gols em 40 jogos pelo Bayern, detendo a artilharia da Bundesliga e da Champions League.