Libertadores: Palmeiras pode enfrentar Grêmio; Flamengo cai em grupo da morte

Conmebol realizou sorteio das chaves nesta sexta-feira, 9, e definiu caminho dos brasileiros; Santos deve enfrentar o Boca Juniors e São Paulo terá Racing pela frente

Divulgação/ Conmebol Taça da Conmebol Libertadores



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou na tarde desta sexta-feira, 9, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2021, em Luque, no Paraguai. Atual campeão da competição, o Palmeiras terá como adversários o Defensa y Justicia (ARG), Universitário (PER) e Independiente del Valle ou Grêmio. O Flamengo, vencedor da edição retrasada, enfrentará LDU (EQU), Vélez Sarsfield (ARG) e Unión La Calera (Chile). Já o São Paulo, outro cabeça de chave brasileiro, irá encarar Racing (ARG), Sporting Cristal (PER) e Rentistas (URU).

Os clubes foram divididos em quatro potes, sendo que, pelo regulamento, times do mesmo país não poderiam cair no mesmo grupo, apenas os que se classificam da fase preliminar. No pote 2, o Atlético-MG caiu em uma chave com Cerro Porteño (PAR), América de Cali (COL) e La Guaira (VEN). O Internacional, por sua vez, medirá forças com Olímpia (PAR), Deportivo Táchira (VEN) e Always Ready (BOL) . Já o Fluminense, outra equipe brasileira já classificada, disputará uma das vagas com River Plate, Independiente Santa Fé e Bolívar ou Junior Barranquilla. Grêmio e Santos estão na fase preliminar e dependem de uma classificação para avançar aos grupos A E C, de Palmeiras e Boca Juniors, respectivamente. Confira todos os grupos abaixo.

Veja todas as chaves

GRUPO A

– Palmeiras

– Defensa y Justicia (ARG)

– Universitario (PER)

– Independiente del Valle (EQU) ou Grêmio

GRUPO B

– Olímpia (PAR)

– Internacional

– Deportivo Táchira (VEN)

– Always Ready (BOL)

GRUPO C

– Boca Juniors (ARG)

– Barcelona (EQU)

– The Strongest (BOL)

– San Lorenzo (ARG) ou Santos

GRUPO D

– River Plate (ARG)

– Independiente Santa Fé (COL)

– Fluminense

– Bolívar (BOL) ou Junior Barranquilla (COL)

GRUPO E

– São Paulo

– Racing (ARG)

– Sporting Cristal (PER)

– Rentistas (URU)

GRUPO F

– Nacional (URU)

– Universidad (CHI)

– Argentino Juniors (ARG)

– Libertard (PAR) ou Atlético Nacional (COL)

GRUPO G

– Flamengo

– LDU (EQU)

– Vélez Sarsfield (ARG)

– Unión La Calera (CHI)

GRUPO H

– Cerro Porteño (PAR)

– Atlético-MG

– América de Cali (COL)

– Deportivo La Guaria (VEN)