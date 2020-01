Líder isolado, Barça abrirá 2020 com clássico desigual no Campeonato Espanhol

EFE/Alejandro García Messi comemora gol com Luis Suárez



O Campeonato Espanhol terá a primeira rodada de 2020 neste fim de semana, em que os opostos catalães se enfrentarão, com o Barcelona, líder isolado, visitando no sábado o Espanyol, lanterna, no mesmo dia em que o Real Madrid duelará com o Getafe, também na casa do adversário.

Depois das festas de fim de ano, a competição será retomada com um raro momento de time ocupando sozinho a primeira colocação. Os ‘Blaugranas’, com a vitória sobre o Alavés por 4 a 1, em 21 de dezembro, chegou aos 39 pontos. Os ‘Merengues’, que empataram com o Athletic Bilbao sem gols, foram aos 37.

Neste sábado, o Barça terá um desfalque certo para o clássico cada vez mais desigual com o Espanyol, o goleiro alemão Marc-André Ter Stegen, que está lesionado. Com isso, o brasileiro Neto, ex-Athletico Paranaense, fará o segundo jogo como titular do clube. Outro que está fora é o volante Arthur, também contundido.

O Espanyol, sétimo colocado na edição passada do campeonato, vive crise e ocupa a última colocação da competição, com apenas dez pontos. O time do zagueiro brasileiro Naldo, ex-Cruzeiro e Grêmio só venceu duas vezes, empatou quatro e perdeu em 12 oportunidades, sendo dono do pior ataque, com 12 gols, e pior defesa, com 34.

O Real Madrid, por sua vez, visitará o Getafe, de olho na reabilitação, depois de um tropeço frustrante no último jogo do ano, em pleno estádio Santiago Bernabéu. Para o jogo deste sábado, existe a possibilidade do retorno do lateral-esquerdo Marcelo, que voltou a treinar nesta semana após quase um mês longe dos gramados.

O adversário da equipe do francês Zinedine Zidane, que tem o meia-atacante Kenedy, ex-Fluminense, faz boa campanha no Espanhol, e está na sexta posição, com 30 pontos. Além disso, o modesto time da região metropolitana de Madri ainda terá pela frente a fase 16 avos de final da Liga Europa, na segunda metade da temporada.

Terceiro na classificação, com 34 pontos, o Sevilla entrará em campo nesta sexta-feira, um dia antes dos dois primeiros colocados. A equipe da Andaluzia receberá o Athletic Bilbao, que está no sétimo posto, com 28 pontos, a dois da zona de classificação para a Liga Europa.

O Atlético de Madrid, que fecha o G-4, com 32 pontos, depois de começar mal e chegar a ficar no meio da tabela, tentará a terceira vitória consecutiva – algo que só fez nos três primeiros jogos da temporada -, neste sábado. Os ‘Colchoneros’ receberão o Levante, nono na tabela, com 26 pontos.

A abertura da 19ª rodada acontecerá nesta sexta-feira, com duelo entre Valladolid, clube presidido por Ronaldo, que é o 14º, jogando em seus domínios com o Leganés, vice-lanterna.

Em outros destaques do fim de semana, a Real Sociedad, quinta colocada, jogará no domingo com o Villarreal, décimo; e o Valencia, oitavo, pegará no Mestalla, sábado, o Eibar, que aparece apenas em 16º.

Programação da 19ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira

Valladolid – Leganés.

Sevilla – Athletic Bilbao.

Sábado

Valencia – Eibar.

Getafe – Real Madrid.

Atlético de Madrid – Levante.

Espanyol – Barcelona.

Domingo

Granada – Mallorca.

Real Sociedad – Villarreal.

Alavés – Betis.

Celta de Vigo – Osasuna.

*Com informações da EFE