Liga dos Campeões: Ancelotti diz que já decidiu escalação do Real para final contra o Liverpool

O italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, garantiu nesta quinta-feira, 19, que já decidiu a escalação que utilizará na final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, que está marcada para o próximo dia 28, no Stade de France. “Não tenho dúvida do time, tenho certeza. A dúvida que tenho é se são mais importantes os jogadores que começa o jogo ou os que terminam”, disse o comandante, em entrevista coletiva em que não citou nomes de jogadores. Já questionado sobre as sensações antes da decisão, que pode garantir o 14º título de ‘Champions’ para o clube espanhol, Ancelotti se disse tranquilo.

“Não há medo. A preocupação antes de um jogo tão importante chega na véspera. Mas, quando chegar, também aproveito muito. Sou muito feliz em preparar, e é normal ter preparação antes de uma partida tão importante”, explicou o italiano. “Temos tempo para nos preparado e jogar. Estamos no lugar em que muitos outros queriam estar. Ansiedade, não há. Hoje, aproveitamos e, durante toda a semana, fazemos fazer. A preocupação pode chegar um pouco antes do jogo, depois, felicidade ou um pouco de tristeza”, completou Ancelotti.

Para o italiano, o Real Madrid não está em desvantagem contra o Liverpool, por ter conquistado o título espanhol por antecipação, enquanto o adversário na final decidirá neste domingo o inglês. “O Liverpool, neste período, teve mais dificuldade do que nós, porque está encarando jogos importantes. Tivemos tempo para nos preparar, comemoramos o título da Liga, e eles da Copa da Inglaterra”, avaliou. “No fim, tivemos mais tempo para pensar no jogo, mas isso não irá afetar o time”, acrescentou.

*Com informações da EFE