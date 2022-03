Liga dos Campeões terá Chelsea x Real e City x Atlético nas quartas; veja chaveamento

As partidas de ida desta fase estão marcadas para 5 e 6 de abril. enquanto os jogos de volta acontecem uma semana depois, no dias 12 e 13 do mesmo mês

Reprodução/Twitter/@ChampionsLeague Troféu da Liga dos Campeões



A Uefa realizou na manhã desta sexta-feira, 18, o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa 2021/22. Nele, ficou definido que o atual campeão Chelsea enfrentará o Real Madrid, clube com mais taças no torneio. O vencedor do duelo terá pela frente quem avançar de Manchester City x Atlético de Madrid, dois times que brigam pela título inédito. Do outro lado da chave, o todo poderoso Bayern de Munique encara o Villarreal, enquanto Benfica e Liverpool medem forças no outro duelo. As partidas de ida desta fase estão marcadas para 5 e 6 de abril. Os jogos de volta, por sua vez, acontecem uma semana depois, no dias 12 e 13 do mesmo mês. A grande final será realizada no Stade de France, em Paris, em 28 de maio.

Ao contrário do sorteio das oitavas de final, a Uefa não impôs qualquer tipo de restrição para os confrontos nesta fase. Assim, era possível que times do mesmo país se enfrentassem nesta fase – ainda restam na Liga dos Campeões três espanhóis, três ingleses, um português e um alemão. Além disso, o sorteio da entidade que rege o futebol europeu definiu os mandos de campo para as quartas. Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Liverpool mandarão em casa as partidas de volta.

Veja o chaveamento abaixo: