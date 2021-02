Liga dos Campeões: Torcedores do Barcelona xingam dono do PSG antes de jogo; assista

O mandatário também ouviu críticas ao suposto interesse do clube parisiense em Messi.

Reprodução/Twitter Nasser Al Khelaifi é o presidente do PSG



Nasser Al-Khelaifi, dono no Paris Saint-Germain, foi hostilizado por dezenas de torcedores do Barcelona, nesta segunda-feira, 15, na véspera do confronto entre os times válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na Catalunha, marcado para esta terça-feira, 16 – a partida de volta, no Parque dos Príncipes, está marcada para março. Ao tentar entrar no hotel, o magnata catariano foi xingado de “ladrão” e “filha da p***” por alguns fanáticos pelo Barça que estavam perto da entrada. Além disso, o mandatário também ouviu críticas ao suposto interesse do clube parisiense em Messi.

Perto do fim de seu contrato com o Barcelona, Messi ainda não renovou com o clube espanhol e pode deixar o time ao final da temporada. Ao mesmo tempo, veículos de imprensa da Europa noticiam de que o PSG pode ser a futura casa do craque. Por isso, muitos torcedores do Barça gritaram “Deixe Messi, ladrão”, ou “Nos dê um bilhão de euros” para Al-Khelaifi.