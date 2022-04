Liga Europa: Eintracht Frankfurt bate West Ham fora de casa; RB Leipzig sai na frente do Rangers

Os alemães levaram a melhor na rodada de ida da semifinal do torneio da Uefa

EFE/EPA/NEIL HALL Eintracht Frankfurt ganhou do West Ham pela semi da Liga Europa



Os alemães levaram a melhor na rodada de ida da semifinal da Liga Europa 2021/2022, disputada nesta quinta-feira, 28. Mesmo atuando fora de casa, o Eintracht Frankfurt bateu o West Ham por 2 a 1, no Olímpico de Londres, na Inglaterra. Knauff e Kamada marcaram para o clube da Alemanha, enquanto Michail Antonio fez o gol solitário dos mandantes. O confronto de volta está marcado para a próxima quinta-feira, no Waldstadion, em território alemão. Um empate dá a classificação para o time de Frankfurt, enquanto os Hammers precisam de uma vitória simples para forçar a decisão nos pênaltis.

No mesmo horário, o RB Leipzig confirmou o favoritismo, venceu o Rangers por 1 a 0 e saiu na frente atuando em casa. Pressionando desde o começo da partida, os alemães só conseguiram furar o bloqueio dos escoceses aos 39 minutos do segundo tempo, quando o lateral espanhol Angeliño emendou lindo chute de fora da área. Assim, a equipe germânica também leva a vantagem do empate no jogo de volta, marcado também para o dia 5 de maio, no Estádio Ibrox, na Escócia.