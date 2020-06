Liga francesa é contra decisão que anula rebaixamentos no campeonato nacional

Divulgação Toulouse seria um dos times rebaixados no Campeonato Francês



A Liga de Futebol Profissional da França (LFP), organizadora do Campeonato Francês, se mostrou contra a decisão que extinguia o rebaixamento das duas últimas equipes colocadas no torneio,

Em comunicado, o conselho da administração informou que convocou para a próxima terça uma assembleia geral, com todos os clubes e entidades de decisão – para se pronunciar sobre a questão.

Após uma “análise profunda”, 23 dos 25 membros do conselho de administração se mostraram favoráveis ao formato de torneio com 20 equipes. Os dois restantes se abstiveram.

Em 9 de julho, o COnselho de Estado, última instância da justiça administrativa, validou o encerramento prematuro do Campeonato Francês com a classificação que havia antes da suspensão do torneio, no começo de março.

Ao mesmo tempo, ordenou a configuração até 30 de junho de uma próxima temporada com 22 clubes, após um recurso apresentado por Amiens e Toulouse, que seriam os rebaixados. A proposta é vista com receio, principalmente porque seria preciso renegociar os direitos de transmissão e fazer ajustes no calendário.

Depois da assembleia geral da LFP, será realizada uma assembleia da Federação Francesa de Futebol, na qual deve ser firmado um novo convênio entre os dois órgãos, para estabelecer o número de equipes da próxima temporada.

* Com EFE