Liverpool: Alexander-Arnold promete buscar recordes no Campeonato Inglês

EFE/ Peter Powell Alexander-Arnold é lateral direito do Liverpool



O Liverpool pode faturar o Campeonato Inglês 2019/20 nesta quinta-feira (25). Ainda assim, a equipe de Anfield não deve tirar o pé do acelerador após a conquista. Quem garante é o lateral direito Alexander-Arnold, um dos destaques da goleada sobre o Crystal Palace, na última quarta.

“Não importa o que aconteça, ainda vamos jogar contra o Manchester City para buscar o resultado. Ainda temos alguns jogos para disputar. Então, temos que continuar nos esforçando para, quem sabe, quebrar alguns recordes”, disse o defensor, em entrevista ao canal Sky Sports.

O Liverpool está a apenas dois pontos de faturar seu primeiro título da Premier League, formato adotado pelo Campeonato Inglês em 1990. Para tanto, talvez nem precise entrar em campo. O troféu pode ser garantido nesta quinta, caso o Manchester City não vença o Chelsea no estádio Stamford Bridge, em Londres.

Se empatar, o City chegará aos 64 pontos e não conseguirá mais alcançar os 86 do primeiro colocado. Caso o time de Josep Guardiola vença o Chelsea, o Liverpool poderá se sagrar campeão na rodada seguinte, em jogo justamente contra o City, seu principal rival nestas últimas duas temporadas. O líder da tabela não levanta o troféu do Inglês desde a temporada 1989/1990.

“Esperamos muito tempo por isso e trabalhamos duro nos últimos anos como equipe, como time e clube. Isto é o que sonhamos. Estamos em uma boa posição e espero que possamos concretizar isso logo. Temos que ter foco em nós mesmos e não contar com nada garantido”, disse Alexander-Arnold. “Não esperamos que o City vá perder pontos. Está em nossas mãos.”

Um dos principais recordes que o Liverpool pode bater nesta temporada é o de pontos. No momento, soma 86 de 93 pontos possíveis, com 28 triunfos, dois empates e apenas uma derrota. A meta é superar os 100 pontos obtidos pelo City na temporada 2017-18. Com sete jogos ainda em disputa, o Liverpool poderia chegar aos 107, se vencer todas as suas partidas restantes.

O time comandado pelo técnico Jürgen Klopp pode superar a marca de mais vitórias no Inglês. Tem no momento 28, contra as 32 estabelecidas pelo City na temporada passada. Pode chegar a 35. O recorde de triunfos em casa também pode ser quebrado. O Liverpool tem 16 atualmente, com mais três jogos no Anfield até o fim do campeonato. Pretende superar as 18 conquistadas pelo Chelsea em 2005-2006 e pelo City em 2011-2012 e 2018-2019.

*Com Estadão Conteúdo