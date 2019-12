Liverpool anuncia contratação de japonês Takumi Minamino

Divulgação Minamino foi contratado pelo Liverpool



O Liverpool anunciou nesta quinta-feira (19) a contratação do meia-atacante Takumi Minamino. Ex-RB Salzburg (Áustria), o japonês se juntará ao time comandado por Jurgen Klopp a partir de janeiro de 2020.

“Jogar na Premier League era um dos meus objetivos. Eu acho que essa é a liga de primeira classe do mundo; Eu estava pensando que se minha carreira como jogador de futebol progredisse sem problemas, um dia eu seria capaz de jogar na Premier League. Mas nunca pensei que seria capaz de jogar neste time e estou muito feliz com isso. Estou ansioso para isso”, celebrou o jogador de 24 anos, em entrevista ao canal oficial dos Reds.

Minamino chamou atenção do Liverpool após enfrentar a equipe inglesa em duas oportunidades, na fase de grupos da Champions League, vestindo as cores do clube austríaco. Demonstrando habilidade e velocidade, o nipônico foi um dos principais jogadores do RB Salzburg, que terminou sua participação no torneio na terceira posição da chave.

“Com esses jogos, aprendi que esse time tem um nível tão alto de técnica e intensidade. O futebol deles é de alto nível e eu senti que eles eram os campeões da Liga dos Campeões. Sentindo isso, me sinto ainda mais feliz por poder jogar neste time. Estou muito feliz por fazer parte desse time”, declarou o jogador, que ganhou a camisa 18.

Minamino foi adquirido por 7,25 milhões de libras (aproximadamente R$38,5 milhões, na cotação de hoje) e poderá fazer parte do Liverpool nesta edição da Champions League. Os britânicos enfrentarão o Atlético de Madrid, em embates válidos pelas oitavas de final.

Revelado pelo Cerezo Osaka, agremiação do seu país natal, Minamino estava no RB Salzburg desde 2015, contabilizando 199 jogos e marcando 64 gols.