Liverpool goleia Crystal Palace e pode ser campeão nesta quinta-feira

Equipe precisa torcer por um tropeço do City, que enfrenta os reservas do Chelsea em Londres

EFE/EPA/Phil Noble Mane comemora o quarto gol do Liverpool



O momento do Liverpool pode enfim chegar. Depois de um jejum de 30 anos e uma paralisação que retardou a decisão do Campeonato Inglês, o time está muito perto de comemorar o título. Nesta quarta-feira, pela 31º rodada, o time de Jurgën Klopp fez a sua parte ao golear em casa o Crystal Palace por 4 a 0, em Anfield, e pode sacramentar a taça já nesta quinta, caso o segundo colocado Manchester City tropece diante do Chelsea no Stamford Bridge.

Com a vitória em casa, a equipe chegou aos 86 pontos de 93 possíveis. São 28 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O City soma 63. Um empate no partida de Londres será suficiente para a comemoração em Liverpool, com sete rodadas de antecedência.

Em caso de vitória do City – o técnico Pep Guardiola já informou que poupará seus titulares por causa da partida do próximo sábado, válida pela Copa da Inglaterra, a próxima chance de título do Liverpool será justamente no confronto direto, no Ettihad Stadium, em Manchester, no próximo dia 2.

Em campo, a equipe de Klopp precisou apenas de alguns minutos para encaixar seu estilo de jogo e dominar o Crystal Palace. Aos 23 minutos, o lateral-direito Trent Alexander-Arnold acertou uma bela cobrança de falta no ângulo esquerdo do goleiro Wayne Hennessey, e abriu o placar. Salah marcou o segundo, aos 44, depois de ganhar da zaga dentro da área.

Na segunda etapa, Alisson teve pouco trabalho. Do outro lado do campo, vu seus companheiros consolidarem a goleada. Aos 20, Fabinho recebeu na intermediária e acertou o ângulo de Hennessey. Aos 24, foi a vez de Mané deixar o seu, de dentro da área na saída do goleiro.

* Com Estadão Conteúdo