Liverpool é autorizado a mandar jogos do Campeonato Inglês no Anfield

O Liverpool recebeu permissão das autoridades da cidade homônima, nesta quarta-feira (10), para jogar as partidas como mandante no Campeonato Inglês, no estádio Anfield Road, ao invés de utilizar um campo neutro.

Técnicos da prefeitura de Liverpool estudaram as condições em que partidas de futebol poderiam ser disputadas, diante do temor de que torcedores se reunissem nos arredores dos locais, especialmente, no clássico entre Everton e Liverpool, marcado para o próximo dia 21.

Hoje, o governo municipal anunciou que o duelo entre ‘Toffees’ e ‘Reds’ poderá acontecer no estádio Goodison Park. Além disso, as duas equipes estão autorizadas a atuar nas respectivas sedes.

No jogo com o Everton, o Liverpool poderá garantir a taça se vencer, desde que o Manchester City, quatro dias antes, perca para o Arsenal, no dia que marca a retomada do Campeonato Inglês, após a paralisação por causa da pandemia da Covid-19.

