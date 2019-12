Liverpool enfrenta o Monterrey com time misto; confira a escalação

Reprodução Klopp é treinador do Liverpool



O Liverpool está escalado para a partida diante do Monterrey, que começa às 14h30 (de Brasília) desta quarta-feira (18), no Khalifa International Stadium, no Catar. No duelo válido pela semifinal do Mundial de Clubes, Jorgen Klopp optou por fazer mudanças no time titular, deixando vários nomes importantes da equipe no banco de reservas, como Roberto Firmino e Sadio Mané.

Em meio a uma maratona de jogos, o treinador dos “Reds” preferiu preservar os atacantes, que serão substituídos por Origi e Shaqiri. Outros jogadores importantes, como o lateral-direito Arnold, também está fora dos 11 principais. Já Van Dijk, zagueiro fundamental no esquema dos britânicos, nem relacionado foi.

Desta forma, o Liverpool vai a campo com: Alisson, Milner, Gomez, Henderson, Robertson, Lallana, Keita, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Salah, Origi.

Quem vencer, enfrentará na final do torneio intercontinental o Flamengo, em jogo agendado para o próximo sábado (21), às 14h30 (de Brasília).